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    15:40, 07 Июль 2021 | GMT +6

    Мошенники орудовали в сфере услуг Костаная

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - 24 заявления зарегистрировано в полиции в отношении костанайца, который «предоставлял» услуги перетяжки и ремонта покой мебели, но не исполнял свои обязательства. Стражи порядка продолжают получать звонки от потерпевших, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Костанайской области.

    «27-летний уроженец Аулиекольского района решил заняться бизнесом в областном центре. Для этой цели он зарегистрировал ИП на брата и снял в аренду офис. Предметом сделки являлись услуги перетяжки и ремонт мягкой мебели. Суммы от клиентов были небольшие – 20, 30, 50 тысяч тенге. Самая большая сделка составила 300 тысяч тенге», - сообщили в полиции.

    Подозреваемый вывозил диваны и кресла, - как оказалось, также на арендованном транспорте - а к выполнению работ привлекал родственников и знакомых.

    «В результате таких обманутых клиентов оказалось 24, некоторые обратились в полицию после того, как в СМИ и соцсетях вышло объявление Департамента полиции области. Гражданам нанесен материальный ущерб на общую сумму более полутора миллиона тенге. Неисполнение обязательств перед клиентами мужчина обосновывает финансовыми трудностями. В настоящее время уголовные дела Южным отделом полиции УП Костаная производством окончены и направлены в суд», - пояснили в департаменте полиции.

    Полицейские также полагают, что потерпевших может быть гораздо больше.

    По данному факту просят обращаться по номерам телефонов 8-775-485-64-94, 102.

    Костанайские полицейские предупреждают об еще об одном мошенничестве.

    «В производстве Южного отдела полиции находятся уголовные дела в отношении 29-летнего жителя Костаная, который обманным путем получает от граждан денежные средства «за изготовление септика». На сегодняшний день зарегистрировано шесть заявлений потерпевших»,- добавили в ведомстве.

    Возможно, и здесь потерпевших больше. Граждане могут обратится в ЮОП УП Костаная или по номеру «102».


    Теги:
    Мошенничество Костанайская область Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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