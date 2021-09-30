Мошенники оформляли онлайн-кредиты на сельчан в Костанайской области

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - Полицейские города Костаная задержали мошенников, которые завладели деньгами жителей области в сумме более двух миллионов тенге. Преступления раскрыты в течение суток, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Костанайской области.

«27 сентября в полицию города Костаная обратились 64-летний и 45-летний жители Алтынсаринского района. Сельчане сообщили, что неизвестные оформили на них кредиты на сумму более 900 тысяч тенге», - сообщил и.о. начальника ДП Костанайской области Кайрат Дюсембеков.

В течение суток в ходе проведения оперативных мероприятий полицейские выяснили, что 34-летний житель города Костаная летом находился в гостях у потерпевших. Мужчина воспользовался персональными данными и сотовыми телефонами сельчан, чтобы оформить онлайн-кредиты на сумму 950 тысяч тенге. Пенсионер и его сын ничего не подозревали об этом. О просроченных кредитах они узнали от банковских работников.

«Подозреваемый в мошенничестве задержан, ведется следствие», - сообщили в Департаменте полиции.

Другой факт интернет-мошенничества зафиксирован в Аулиекольском районе. Полицейские задержали 34-летнего жителя села Кушмурун, который мошенническим путем завладел деньгами женщины в сумме более миллиона тенге. Мужчина познакомился с 39-летней женщиной и, воспользовавшись ее телефоном, оформил кредиты в трех банках.

В Карабалыкском районе в результате участившихся фактов интернет-мошенничества несколько жителей потеряли от 20 тысяч тенге до 2,4 миллионов тенге. По этим фактам начато досудебное расследование, предусмотренное статьей 190 УК РК «Мошенничество».

Всего с начала года полицейскими региона раскрыто 368 подобных фактов мошенничества с использованием информационных технологий. Полицейские напоминают гражданам о необходимости быть бдительными и ни при каких обстоятельствах не сообщать никому номера своих банковских карт и коды на них, беречь от посторонних свои персональные данные.