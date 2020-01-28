Мошенники оформили онлайн-кредит на столичную жительницу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Департамент полиции г. Нур-Султан призывает жителей не передавать персональные сведения через социальные сети, поскольку злоумышленник могут оформить на них онлайн займы, передает МИА «Казинформ».

Как сообщила пресс-служба ДП города, в полицию обратилась 21-летняя жительница столицы, которая сообщила, что на ее имя неизвестный оформил онлайн займ.

Ранее девушка в поисках работы разместила объявление в сети Интернет. С ней связался неизвестный и, представившись сотрудником торговой компании, предложил работу. Для оформления он попросил отправить через мессенджер реквизиты удостоверения личности и банковской карты. Ничего не подозревавшая девушка выполнила все требования мнимого работодателя. Позже мошенник сообщил, что сейчас на ее карту поступят деньги другого сотрудника компании и их нужно перечислить на электронный кошелек. Доверившись его просьбе, она перечислила поступившие 120 тысяч тенге, а через несколько дней узнала, что на ее имя оформили онлайн-займ в микрокредитной организации. Деньги, поступившие на ее карту и отправленные постороннему человеку, являлись ее кредитом. В результате девушке не только не предоставили работу, но и оставили в долгах.

По данному факту столичными полицейскими начато досудебное расследование по ст. 190 УК РК (мошенничество).

Сотрудники полиции отмечают, что, к сожалению, данный случай не единичный. В полицию обратились более 10 граждан по аналогичным фактам. Во всех случаях мошенники оформляли онлайн займы по реквизитам документов и банковских карт, которые предоставили сами потерпевшие.

Чаще всего мошенники пользуются тем, что микрокредитные организации не осуществляют процедуру проверки достоверности личности и выдают кредиты по предоставленным документам, в том числе и утерянным.

Департамент полиции г. Нур-Султан, в целях предотвращения подобных фактов, призывает жителей быть бдительными, не передавать персональные сведения личных документов, банковских карт, CVV-код и пароли через мессенджеры и социальные сети.







