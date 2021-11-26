Мошенники оформили на имя актюбинца кредиты на сумму более трех млн тенге

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Мошенники оформили обманным путем на имя актюбинца онлайн-кредиты на общую сумму более 3 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

«В ноябре текущего года злоумышленники через интернет-ресурсы оформили кредиты в микрокредитных организациях на местного жителя на общую сумму 3 772 000 тенге. При этом были использованы личные данные потерпевшего», - говорит пресс-секретарь ДП области Ерболат Саркулов.

Как отмечают полицейские, одними из самых распространённых видов интернет-мошенничества являются покупка несуществующих товаров, перевод денег на другие счета по просьбе лиц, представляющихся сотрудникам служб безопасности банков и оформление займов через интернет-сайты путем использования похищенных либо потерянных документов, удостоверяющих личность.

«Наиболее известный способ интернет мошенничества - это случаи, когда злоумышленники, используя телефонную коммуникацию и играя определенную роль (сотрудника банка, покупателя и т. д.), под разными предлогами выманивают у держателя платежной карты конфиденциальную информацию или стимулируют к совершению действий со своим карточным счетом», - комментирует Е.Саркулов.

На сегодняшний день в ДП Актюбинской области зарегистрировано 112 фактов мошенничеств, из них 101 факт интернет-мошенничества.

Полицейские предупреждают, что сотрудники банка не требуют назвать данные карты, код из СМС и CVV, не предлагают перевести деньги на другие счета и карты, не просят установить сторонние приложения.

Зачастую мошенники говорят: «Это служба безопасности банка. Мы обнаружили подозрительную транзакцию, нужно заблокировать карту. Назовите ваши данные».

Сотрудники банка никакие данные не запрашивают, им достаточно услышать, что человек не подтверждает операцию. Работники банка не могут перевести деньги за клиента и не спрашивают СМС коды.