Мошенники оформили кредиты почти на 7 млн тенге на двух жителей Шахтинска

ШАХТИНСК. КАЗИНФОРМ - Группу аферистов, выдававших себя за курьеров, задержали полицейские Шахтинска. Мошенники оформили 6 750 000 тенге на имя двух жителей города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По схеме трое мужчин, представившись курьерами службы доставки, предоставляли жителям Шахтинска заказное письмо. Но для его получения просили показать им удостоверение личности и фотографировали своих жертв. Как выяснялось позже, они устанавливали в их телефоне банковское приложение, оформляли кредит и перечисляли полученные деньги на свои счета.

Одна из жертв подобной схемы 2 августа обратилась в отдел полиции города Шахтинска Карагандинской области. 60-летняя женщина сообщила, что неизвестные обманным путем оформили на ее имя кредит на сумму 750 тысяч тенге.

«Выяснилось, что она работает охранником в одном из дачных обществ. 14 июля к контрольно-пропускному пункту на авто подъехали трое, представившиеся курьерами. Они заявили, что на имя женщины пришло заказное письмо. Но, чтобы его получить, необходимо провести формальную процедуру. Курьеры попросили сотовый телефон потерпевшей, сфотографировали женщину и вернули мобильник. Потерпевшая не подозревала, что при этом неизвестные установили в ее аппарат мобильное приложение одного из банков, через который оформили кредит на 750 тысяч тенге. Об этом женщина узнала, когда из финансового учреждения пришло SMS-сообщение о необходимости внесения соответствующего взноса», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

На более крупную сумму этим же «курьерам» удалось обмануть мужчину, проживающего в одном из пригородных поселков Шахтинска. И также под предлогом выдачи заказного письма, сфотографировали его, установили приложение банка и оформили кредит на 6 млн тенге.

«Сотрудники криминальной полиции установили подозреваемых – трех мужчин в возрасте 23, 25 и 35 лет. Они дали признательные показания. Полицейские доказали их причастность еще к восьми аналогичным преступлениям», - добавили в ведомстве.

Ведется досудебное расследование по статье 190 УК РК «Мошенничество». Подозревамые водворены в изолятор временного содержания.