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Мошенники обманывают вкладчиков ЕНПФ

10 Февраля 2022 18:21
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Мошенники обманывают вкладчиков ЕНПФ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Появилась новая мошенническая схема. Вкладчики ЕНПФ сообщают о том, что к ним обращаются посредники, которые, представляясь сотрудниками фонда, предлагают за отдельную плату помочь получить пенсионные накопления на жилье или лечение. Жертвами этих противоправных действий уже стали около 30 вкладчиков. Об этом передает МИА «Казинформ».

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Кроме того, в социальных сетях и мессенджерах распространяется недостоверная информация о приобретении за счет пенсионных накоплений недвижимости через потребительские кооперативы или иные компании.

В ЕНПФ напомнили, что возможность использования части пенсионных накоплений, превышающей порог минимальной достаточности, на жилье и лечение реализуется исключительно в электронном формате через уполномоченных операторов, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан.

На сегодняуполномоченными операторами, принимающими заявления на использование части пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий, являются АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк», АО «Народный банк Казахстана», АО «Altyn Bank», АО «Банк ЦентрКредит» и АО «Банк Фридом Финанс Казахстан», а на использование пенсионных накоплений для лечения имеется единый оператор АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк».

ЕНПФ рекомендует не обращаться для использования пенсионных накоплений к третьим лицам, не переходить по подозрительным ссылкам на незнакомые сайты и просит проверять информацию только на официальном сайте enpf.kz либо официальных страницах ЕНПФ в социальных сетях.

Все услуги ЕНПФ (включая предоставление индивидуальных пенсионных выписок, открытие счетов, заявление по переводу пенсионных накоплений в управляющие компании, изменение реквизитов и т.д.) предоставляются бесплатно.

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#Борьба с преступностью   #ЕНПФ  
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