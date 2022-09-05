Мошенники обманывали детдомовцев, судимых и студентов на протяжении трех месяцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичные полицейские при координации прокуратуры Северо-Казахстанской области задержали преступную группу из 7 человек за интернет-мошенничество. На сегодня выявлено свыше 64 эпизодов интернет-мошенничества. Предварительная сумма ущерба составляет около 200 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Группа разрабатывалась на протяжении трех месяцев. Установлено, что роли каждого участника были распределены. Члены группы подбирали так называемых «дропперов» - лиц, на которых оформляются платежные карты, из числа ранее судимых, сирот-выпускников детских домов, студентов и просто доверчивых людей», - сообщила представитель пресс-службы Министерства внутренних дел РК Шугыла Турлыбек на еженедельном онлайн-брифинге.

Данные лица, по данным МВД, имеют познания в области IT-технологий, психологии и применяли их в мошеннической деятельности.

Организаторы координировали все действия, давали указания поднимать лимиты на перевод и снятие денежных средств, добытых мошенническим путем.

Они убеждали доверившихся, что за эти действия никаких последствий не наступит. Кроме того, платежные карты передавались по отлаженной преступной цепочке другим участникам группы по городам Казахстана, для дальнейшего обналичивания денежных средств в банкоматах.

«Все задержанные водворены в изолятор временного содержания. Трое из них – ранее судимы за кражи, угон, хулиганство», - добавила Ш.Турлыбек.