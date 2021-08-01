Мошенники обещали трудоустройство в инфекционной больнице жителям Уральска

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В Уральске более 70 человек, желающих работать в модульной инфекционной больнице, заплатили по 150 тысяч тенге за трудоустройство. Многие для этого взяли кредиты. Пострадавшие говорят, что просто поверили словам мошенников, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Mgorod.kz.

Пострадавшая женщина говорит, что взяла у знакомого в долг 150 тысяч тенге, чтобы устроиться на работу.

«Я искала работу с хорошей зарплатой, чтобы выйти из тяжелой ситуации, в которой сейчас нахожусь. Попросила своих знакомых, сообщить мне о подходящей мне вакансии. Мне позвонил знакомый и сказал, что нашел для меня работу, со мной связалась некая Гульзат по мессенджеру и сказала, что нужно заплатить 150 тысяч тенге. Тогда я попросила у знакомого в долг 150 тысяч тенге, Гульзат дала номер какой-то Жанары, встретилась с ней в районе рынка, перевела деньги через терминал, давать какие-либо чеки женщина отказалась», - рассказала потерпевшая.

По её словам, 13 июля 15 человек ходили на «Уральскую противочумную станцию» и после двух-трех часов обучения получили сертификат по использованию медицинской защитной одежды. Жанара была с ними.

«После завершения обучения Жанара сообщила нам, что 16 июля мы пойдем работать в модульную инфекционную больницу. «Не рассказывай никому, как ты получила эту работу, а если расскажешь, я тебя уволю», — сказала она.

Затем 16 числа она позвонила мне в WhatsApp и сказал: «Работы пока не будет, она перенесена на 19. За нами следят журналисты. Сейчас нами занимается Антикор. Мы свяжемся с вами, как только всё успокоится. Мы ждали, они нам пообещали «Если не будет работы, мы вернем вам деньги». 19 июля мы написали Жанаре, она не ответила, написали Гульзат, она тоже не ответила. Затем мы пошли в Департамент по борьбе с коррупцией, чтобы подать жалобу.

Она также рассказала, что позже пошла в Абайский отдел полиции, чтобы подать жалобу.

В полиции потерпевшей сказали, что настоящее имя Жанары — Жадыра, ранее она уже привлекалась к ответственности за мошенничество.

По словам женщины, пострадавшие открыли общий чат в WhatsApp. Там более 70 человек. Большинство из них — знакомые Гульзат, поэтому они не хотят писать заявление.

Другая пострадавшая рассказала, что четыре члена ее семьи пытались устроиться на работу. Она встретилась с Жанарой лицом к лицу и передала 300 тысяч тенге наличными. Остальные деньги были отправлены через Kaspi Gold.

«Когда я познакомилась с Жанарой, она спросила, где я работаю, не на госслужбе ли. Я ответила, что нет. Она сказала, что является лишь посредником, у нее есть знакомые, которые нанимают в модульный инфекционный госпиталь. «Они в данный момент не нужны на госслужбе, мы их не берем, потому что они не выходят через 14 дней» сказала она. Я взяла деньги под процент, чтоб устроиться на эту работу. Многие люди взяли кредиты, чтоб работать в модульной инфекционной больнице. Теперь у нас нет денег, нет работы, нас обманывают. Я спросила Жанару: «Когда вернешь наши деньги?». Она ответила: «У меня нет денег, я их отдал вышестоящим, тем, кто решает». Мы написали заявление в полицию»,- рассказала женщина.

Среди обманутых оказался и мужчина по имени Бауыржан. Он также рассказал, что передал Жанаре 150 тысяч тенге.

Пресс-служба департамента полиции Западно-Казахстанской области сообщила, что на данный момент поступило 21 заявление по этой ситуации и ведется досудебное расследование по статье 190 УК РК «Мошенничество».