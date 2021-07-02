Мошенники обещали соцвыплаты многодетным матерям в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками департамента полиции Нур-Султана задержаны двое жителей Шымкента, 24-летние парень и девушка, которые звонили на мобильные телефоны жителей столицы и, представляясь сотрудниками отдела социальных выплат ЦОНа, сообщали, что государство выплачивает социальные выплаты многодетным матерям. Однако перед тем, как получить эти деньги, многодетным матерям необходимо оплатить задолженность по штрафам в размере 10% от самой соцвыплаты. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу полиции.

Параллельно они давали номер псевдосотрудников палаты частных судебных исполнителей, куда нужно было позвонить и оплатить штраф. Таким образом, заманивая жителей крупной суммой, злоумышленники давали им счета, куда нужно перевести средства за штраф. Получая деньги, они сразу же меняли абонентский номер и сотовый телефон, заметая, таким образом, следы.

На схему мошенников попались две столичные многодетные матери, которые перечислили на преступные счета по 40 тыс. тенге, а после перечисления остались без социальной выплаты и погашения штрафов.

В настоящее время в отношении задержанных лиц проводится досудебное расследование по ст. 190 УК РК (мошенничество), предусматривающей уголовную ответственность до 4 лет лишения свободы.

Как отметили в полиции, большие суммы социальных выплат привлекают внимание мирных граждан, особенно лиц испытывающих финансовые трудности. Как правило, поверив словам злоумышленников, представляющихся сотрудниками ЦОНа, граждане перечисляют деньги, не удостоверившись в том, могут ли сотрудники ЦОНов обзванивать клиентов и просить погасить долги или сверять паспортные данные.

Одними из признаков мошенничества такого рода являются:

• звонок с обычного абонентского номера;

• сверка паспортных данных;

• просьба о погашении задолженности по административным штрафам;

• отправка СМС-кода с другого номера, но не 1414;

• предоставление счетов, куда нужно перечислить деньги.

Департамент полиции Нур-Султана рекомендует придерживаться простых мер предосторожности:

- узнать имя и фамилию сотрудника ЦОНа, адрес филиала и попросить позвонить из официального номера ЦОНа;

- если незнакомец на вашу просьбу показать его удостоверение личности, скидывает его фотоизображение, не торопитесь поверить. Сотрудники ЦОНа никогда не обзванивают клиентов, максимум - просят обратиться в ближайший отдел ЦОНа;

- узнайте имя и фамилию частного судебного исполнителя и проверьте его в списке, который можно найти на официальном сайте.

В случае, если вы пострадали от действий интернет-мошенников, необходимо обратиться в полицию по телефонам: 71-67-10, 71-66-10, 71-65-58, или 102.