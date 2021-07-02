Мошенники обещали соцвыплаты многодетным матерям в Нур-Султане
Параллельно они давали номер псевдосотрудников палаты частных судебных исполнителей, куда нужно было позвонить и оплатить штраф. Таким образом, заманивая жителей крупной суммой, злоумышленники давали им счета, куда нужно перевести средства за штраф. Получая деньги, они сразу же меняли абонентский номер и сотовый телефон, заметая, таким образом, следы.
На схему мошенников попались две столичные многодетные матери, которые перечислили на преступные счета по 40 тыс. тенге, а после перечисления остались без социальной выплаты и погашения штрафов.
В настоящее время в отношении задержанных лиц проводится досудебное расследование по ст. 190 УК РК (мошенничество), предусматривающей уголовную ответственность до 4 лет лишения свободы.
Как отметили в полиции, большие суммы социальных выплат привлекают внимание мирных граждан, особенно лиц испытывающих финансовые трудности. Как правило, поверив словам злоумышленников, представляющихся сотрудниками ЦОНа, граждане перечисляют деньги, не удостоверившись в том, могут ли сотрудники ЦОНов обзванивать клиентов и просить погасить долги или сверять паспортные данные.
Одними из признаков мошенничества такого рода являются:
• звонок с обычного абонентского номера;
• сверка паспортных данных;
• просьба о погашении задолженности по административным штрафам;
• отправка СМС-кода с другого номера, но не 1414;
• предоставление счетов, куда нужно перечислить деньги.
Департамент полиции Нур-Султана рекомендует придерживаться простых мер предосторожности:
- узнать имя и фамилию сотрудника ЦОНа, адрес филиала и попросить позвонить из официального номера ЦОНа;
- если незнакомец на вашу просьбу показать его удостоверение личности, скидывает его фотоизображение, не торопитесь поверить. Сотрудники ЦОНа никогда не обзванивают клиентов, максимум - просят обратиться в ближайший отдел ЦОНа;
- узнайте имя и фамилию частного судебного исполнителя и проверьте его в списке, который можно найти на официальном сайте.
В случае, если вы пострадали от действий интернет-мошенников, необходимо обратиться в полицию по телефонам: 71-67-10, 71-66-10, 71-65-58, или 102.