3 Июня 2022 17:36

Мошенники нанесли 150 млн тенге ущерба жителям Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области злоумышленники пытались убедить женщину в том, что она подозревается в совершении мошенничества. За неделю до этого звонка они намеревались обмануть ее сына, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, ни один из 12 обратившихся за последние сутки в полицию на уловки сетевых аферистов не попался.

Жительнице Петропавловска мошенники позвонили два раза. Первый - представились сотрудниками банка и попробовали действовать через ее 16-летнего сына. Когда эта схема не сработала, позвонили ей уже якобы как сотрудники полиции. Женщина не растерялась и сама написала заявление.

«С начала года в Петропавловске зарегистрировали свыше 370 фактов мошенничеств, из них свыше 280 — через интернет. Ущерб от этого вида криминала уже составил более 150 млн тенге. Характерно, что суммы ущерба варьируют от нескольких тысяч до десятков миллионов тенге. Жертвами интернет-мошенников становятся люди самых разных возрастов и социального статуса. Одним из главных правил, помогающих не попасть в сети аферистов, является поведение без паники и недопущение спешки при совершении финансовых операций. Универсальный метод - просто положить трубку», - сказал начальник управления полиции города Жандос Мухатов.