Мошенники из Костаная оформляли онлайн-кредиты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Костанае задержаны двое мошенников, оформлявших онлайн-кредиты на других лиц, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Задержаны двое жителей города Костаная, которые занимались оформлением онлайн-кредитов в микрофинансовых организациях с использованием чужих персональных данных», - сообщил председатель Комитета административной полиции Мурат Баймукашев на брифинге в МВД.

По его словам, в ходе оперативных мероприятий дополнительно выявлено 15 потерпевших. Общая сумма причиненного ущерба составила около 2 млн. тенге.

«По такой же схеме обманывали граждан два мошенника из города Жаркента. Они украли деньги, оформив онлайн займы в начале года. Материальный ущерб составил 2 млн. 470 тыс. тенге», - заключил спикер.