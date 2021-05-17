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    14:08, 17 Май 2021 | GMT +6

    Мошенники из Костаная оформляли онлайн-кредиты

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Костанае задержаны двое мошенников, оформлявших онлайн-кредиты на других лиц, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Задержаны двое жителей города Костаная, которые занимались оформлением онлайн-кредитов в микрофинансовых организациях с использованием чужих персональных данных», - сообщил председатель Комитета административной полиции Мурат Баймукашев на брифинге в МВД.

    По его словам, в ходе оперативных мероприятий дополнительно выявлено 15 потерпевших. Общая сумма причиненного ущерба составила около 2 млн. тенге.

    «По такой же схеме обманывали граждан два мошенника из города Жаркента. Они украли деньги, оформив онлайн займы в начале года. Материальный ущерб составил 2 млн. 470 тыс. тенге», - заключил спикер.


    Теги:
    Костанайская область Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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