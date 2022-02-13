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Мошенники используют популярные программы удаленного доступа для обмана людей - полиция Нур-Султана

13 Февраля 2022 05:25
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Мошенники используют популярные программы удаленного доступа для обмана людей - полиция Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичные полицейские рассказали, как мошенники используют программы AnyDesk и TeamViewer для обмана людей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Нур-Султана.

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Стражи правопорядка отметили, что случаи мошенничества в Сети участились.

Как сообщили в полции, мошенники используют в своих схемах популярные и легальные программы, которые предназначены для удаленного доступа к стороннему устройству. Гражданам, которые недостаточно владеют навыками мобильного банкинга, злоумышленники предлагают скачать приложения AnyDesk и TeamViewer. Таким образом они получают полный доступ к мобильным устройствам либо компьютерам, что упрощает им совершение хищения денежных средств у граждан.

Одной из самых распространенных схем остаются звонки от имени сотрудников банка. Зачастую мо шенники дублируют официальные номеров колл-центра и под предлогом каких-либо сомнительных операций с участием банковских карт пытаются ввести в заблуждение.

«Пользуясь своими познаниями в банковской сфере, они умело приводят своих жертв в растерянность. Наивные граждане передают мошенникам реквизиты банковских карт, CVV-коды и поступившие СМС-пароли, что в итоге однозначно приводит к списанию денежных средств со счетов», - пояснили в полиции.

Чтобы не стать жертвами мошенников, необходимо прекращать любой вызов, поступивший якобы от сотрудников банка, где запрашиваются какие-либо сведения о держателях карт, реквизитах и СМС-паролей.

«Помните, что сотрудники банков никогда не звонят и не запрашивают такие сведения. Просим вас быть бдительней в таких ситуациях и обо всех фактах сообщать в полицию», - отметил начальник отдела управления криминальной полиции ДП Талгат Булегенов.




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#Нур-Султан   #Интернет   #Криминал   #Мошенничество  
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