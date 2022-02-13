-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 21:00
Мошенники используют популярные программы удаленного доступа для обмана людей - полиция Нур-Султана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичные полицейские рассказали, как мошенники используют программы AnyDesk и TeamViewer для обмана людей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Нур-Султана.
Стражи правопорядка отметили, что случаи мошенничества в Сети участились.
Как сообщили в полции, мошенники используют в своих схемах популярные и легальные программы, которые предназначены для удаленного доступа к стороннему устройству. Гражданам, которые недостаточно владеют навыками мобильного банкинга, злоумышленники предлагают скачать приложения AnyDesk и TeamViewer. Таким образом они получают полный доступ к мобильным устройствам либо компьютерам, что упрощает им совершение хищения денежных средств у граждан.
Одной из самых распространенных схем остаются звонки от имени сотрудников банка. Зачастую мо шенники дублируют официальные номеров колл-центра и под предлогом каких-либо сомнительных операций с участием банковских карт пытаются ввести в заблуждение.
«Пользуясь своими познаниями в банковской сфере, они умело приводят своих жертв в растерянность. Наивные граждане передают мошенникам реквизиты банковских карт, CVV-коды и поступившие СМС-пароли, что в итоге однозначно приводит к списанию денежных средств со счетов», - пояснили в полиции.
Чтобы не стать жертвами мошенников, необходимо прекращать любой вызов, поступивший якобы от сотрудников банка, где запрашиваются какие-либо сведения о держателях карт, реквизитах и СМС-паролей.
«Помните, что сотрудники банков никогда не звонят и не запрашивают такие сведения. Просим вас быть бдительней в таких ситуациях и обо всех фактах сообщать в полицию», - отметил начальник отдела управления криминальной полиции ДП Талгат Булегенов.
- Как строится новый корпус онкоцентра в Нур-Султане, проверила Ажар Гиният
- Пожар на левобережье столицы: спасена пожилая женщина
- Трасса Нур-Султан - Темиртау закрыта из-за непогоды
- Штормовое предупреждение объявлено в 12 регионах Казахстана
- Очень важно в развитие города привлекать также частные инвестиции – Алтай Кульгинов
- Свыше 1800 дорожных рабочих задействовано в снегоуборочных работах в столице
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана