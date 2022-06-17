17 Июня 2022 13:11

Мошенники используют названия известных компаний для привлечения доходов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу предупреждает об участившихся случаях распространения в сети Интернет ложной информации от лжефинансовых компаний с предложениями к гражданам инвестировать денежные средства в крупные проекты, такие как нефтедобывающие компании «Казмунайгаз», «Тенгизшевройл», проект государственной цифровой платформы «Платформа Байтерек Инвест» и «Kaspi bank» с обещанием высокой и пассивной доходности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финмониторингу.

Мошенники для убеждения граждан используют логотипы известных компаний и банков, новостных порталов, а также упоминают известных лиц в качестве участников.

«Вся подобная реклама является ложной, не соответствует действительности и имеет признаки финансовой пирамиды.

Агентство по финансовому мониторингу призывает граждан Казахстана быть осторожными, не верить подобным сообщениям. Проверять каждую организацию в реестре Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) и иных уполномоченных органах!» - предупредили в пресс-службе АФМ РК.