Мошенники хотели нажиться на имени Хабиба Нурмагомедова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Службой «KZ-CERT» удалось выявить свыше десяти мошеннических интернет-ресурсов, на которых присутствовала форма опроса от имени Хабиба Нурмагомедова, а также крупнейшего банка Украины – ПриватБанк, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Службу реагирования на компьютерные инциденты «KZ-CERT».

В адрес Службы реагирования на компьютерные инциденты «KZ-CERT» посредством мессенджера Telegram канала Информационная безопасность РК поступило обращение о необходимости анализа подозрительных интернет-ресурсов, где была размещена информация: «от Хабиба Нурмагомедова предоставляется шанс выиграть одну из 100 автомобилей TOYOTA CAMRY 2019 или денежный приз на карту банка».

Экспертами «KZ-CERT» был проведен детальный анализ свыше десяти интернет-ресурсов, по результатам которых все были квалифицированы как «мошеннический интернет-ресурс/Фишинг в сети Интернет».

Алгоритм опроса, проводимый на ресурсах схож с опросом, который проводился от имени Adidas, где необходимо было ответить на вопросы и далее направить рассылку посредством мессенджера WhatsApp.

Более того, дополнительно было обнаружено несколько мошеннических интернет-ресурсов, один из которых привлек внимание экспертов, ведь он имитировал официальный интернет-ресурс крупнейшего банка Украины – ПриватБанк.

На сегодняшний день все выявленные интернет-ресурсы недоступны.

В рамках сотрудничества с международными службами реагирования на компьютерные инциденты, «KZ-CERT» направил уведомления в соответствуюшие государства об инциденте информационной безопасности.

«Принимая во внимание вышеизложенное, призываем всех казахстанцев обращать внимание на доменное имя (вводимое в строке поиска), проверять информацию о проводимых акциях на официальных интернет-ресурсах и страницах социальных сетей. В случае обнаружения подобного рода подозрительного интернет-ресурса просим сообщать нашим специалистам по бесплатному номеру 1400 (круглосуточно) или отправить заявку по ссылке: https://t.me/kzcert, http://www.kz-cert.kz/ru/form, а также направить письмо на электронный адрес: incident@kz-cert.kz», - говорится в сообщении службы.