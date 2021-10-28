Мошенники активизировались в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области резко возросли факты мошенничества. Об этом рассказали на семинаре в департаменте полиции области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным департамента полиции, в текущем году в производстве находилось 1 979 уголовных дел по фактам мошенничеств, из которых в текущем году было выявлено и зарегистрировано 1 648 уголовных дел, что больше на 49 %, чем за аналогичный период прошлого года.

«Ежегодно наблюдается рост данного вида преступлений, в связи с развитием цифровизации, в том числе интернет-торговли и онлайн-бизнеса в условиях введенных ограничений, значительно увеличилось число преступлений в сфере информационных технологий, которые обусловлены стремительным развитием IT-технологий в мире» – рассказал начальник следственного управления ДП подполковник полиции Асет Калиев.

Как показывает статистика, основными причинами совершения мошенничеств с использованием информационных технологий является доверчивость граждан, даже зная о риске стать жертвой мошенников, население продолжает осуществлять сомнительные сделки в сети Интернет», - отметил А.Калиев.

Он также добавил, что в большинстве случаев место совершения интернет-мошенничества осуществляется за пределами Актюбинской области.

В ходе семинара сотрудники полиции и представители банков рассмотрели ряд предложений о том, как обезопасить граждан о такого вида мошенничества, и заключили меморандум о дальнейшем сотрудничестве.

В целях защиты от мошенников полицейские рекомендует ни в коем случае не сообщать никому свои персональные данные, реквизиты пластиковых карт, не передавать квитанции о переводах и тем более коды и кодовые слова. Не доверять непроверенным или сомнительным источникам информации. Без проверки не производить предоплату за товар, пробовать договориться об оплате после получения товара. Не осуществлять переводы по сомнительным сделкам, остерегаться финансовых схем, без прозрачного источника дохода.