Мошенника задержали гвардейцы в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – При патрулировании столичных улиц военнослужащие Национальной гвардии задержали подозрительного мужчину, который оказался мошенником, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии РК.

«В ходе выполнения задачи по охране общественного порядка и безопасности в столице военнослужащие воинской части 5573 Национальной гвардии задержали подозрительного мужчину.

Внимание военнослужащих он привлек тем, шел шатаясь по улице. На замечания начальника войскового наряда рядового Бекарыса Рахадилова гражданин реагировал болезненно. Совмествно с патрульными рядовыми Арманом Бакытжановым и Асланом Бесжановым, мужчина был доставлен в управление полиции района Сарыарка, где выяснилось, что данный гражданин подозревается в совершении мошенничества.

9 июля 2015 года по улице Талгар он обманным путем завладел сотовым телефоном марки «Самсунг» с общим ущербом 60 тысяч тенге», - говорится в сообщении.