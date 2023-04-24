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Мошенника осудили на три года в Атырауской области

Автор:  
Виктор Сутягин
24 Апреля 2023, 18:33
Мошенника осудили на три года в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Махамбетском районном суде Атырауской области рассмотрено уголовное дело по факту мошенничества. Мужчина, войдя в доверие к супружеской паре, получил с них деньги, пообещав устроить на работу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как было установлено в ходе судебных слушаний, подсудимый, войдя в доверие потерпевших, обещал устроить супругов на высокооплачиваемую работу. Попросил их авансом перечислить на его счет денежные средства. В результате присвоил перечисленные 107 000 и 107 150 тенге. В суде подсудимый признал свою вину и сообщил, что причиненный ущерб полностью возмещен, попросив суд назначить ему мягкое наказание. Потерпевшие простили подсудимого. Однако суд решил, что совершенное уголовное правонарушение относится к категории тяжких преступлений.

Суд признал мошенника виновным по п.4 ч.3 ст.190 УК, назначив наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года. Приговор суда вступил в законную силу.


Атырауская область   Борьба с преступностью   Мошенничество  
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