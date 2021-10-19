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    15:00, 19 Октябрь 2021 | GMT +6

    Мошенника, обманувшего девять человек в Рудном, задержали в Нур-Султане

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Костанайские полицейские задержали мошенника, жертвами которых стали девять жителей Рудного, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Пользуясь доверием, мужчина обманул горожан на сумму более шести миллионов тенге,- сообщили в пресс-службе департамента полиции области. — Рудненские полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваемого в городе Нур-Султане».

    «Полиция установила, что 25-летний рудничанин, пользуясь доверием близких и знакомых, неоднократно просил их оформить кредиты. Молодой человек говорил им, что отдаст деньги в самое ближайшее время. Якобы у него имелся счет в онлайн-казино, но из-за заблокированной карты, он не может получить ту или иную сумму»,- рассказал заместитель начальника ДП Костанайской области Дюсембай Байбусунов.

    Подобной схемой ему удалось завладеть денежными суммами в размере от 400 тыс. до 2,5 млн тенге и обмануть девять человек. После чего он уехал в столицу. Полицейскими подозреваемый был объявлен в розыск.

    В полиции также отметили, что в настоящее время начато досудебное расследование, предусмотренное статьей 190 частью 3 УК РК «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок от трех до семи лет либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

    Под стражу мужчина был взят в столице. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания города Рудного.


    Теги:
    Мошенничество Костанайская область Борьба с преступностью Главная Правоохранительные органы
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