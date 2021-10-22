Мошенник за «помощь» при поступлении в ВУЗ брал до 600 тыс тенге в Атырау

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Атырау мошенник, обещая помощь при поступлении в ВУЗ, оценивал свои услуг от 292 до 600 тысяч тенге, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе ДП региона, в управление полиции города Атырау с заявлением обратились трое местных жителей в возрасте 22, 27 и 35 лет. Они сообщили, что 37-летний мужчина пообещал им помочь поступить в ВУЗ на бесплатной основе. Свои «услуги» мошенник оценил в зависимости от благосостояния клиентов - в 600 тысяч тенге, 292 тысячи тенге и 350 тысяч тенге. Поняв, что их обманули, не состоявшиеся студенты попробовали вернуть деньги. Это у них не получилось, после нескольких попыток потерпевшие и обратились за помощью к сотрудникам полиции.

«По данному факту зарегистрировано уголовное дело по ч. 3 ст. 190 УК РК «Мошенничество». Подозреваемый в преступлениях установлен. Ведется досудебное расследование», - проинформировали в пресс-службе ДП региона.