РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:12, 21 Октябрь 2021 | GMT +6

    Мошенник за «помощь» при поступлении в ВУЗ брал до 600 тыс тенге в Атырау

    None
    None
    АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Атырау мошенник, обещая помощь при поступлении в ВУЗ, оценивал свои услуг от 292 до 600 тысяч тенге, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе ДП региона, в управление полиции города Атырау с заявлением обратились трое местных жителей в возрасте 22, 27 и 35 лет. Они сообщили, что 37-летний мужчина пообещал им помочь поступить в ВУЗ на бесплатной основе. Свои «услуги» мошенник оценил в зависимости от благосостояния клиентов - в 600 тысяч тенге, 292 тысячи тенге и 350 тысяч тенге. Поняв, что их обманули, не состоявшиеся студенты попробовали вернуть деньги. Это у них не получилось, после нескольких попыток потерпевшие и обратились за помощью к сотрудникам полиции.

    «По данному факту зарегистрировано уголовное дело по ч. 3 ст. 190 УК РК «Мошенничество». Подозреваемый в преступлениях установлен. Ведется досудебное расследование», - проинформировали в пресс-службе ДП региона.


    Теги:
    Атырауская область Мошенничество Регионы Казахстана Общество Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 18:10
    Задолжавшему своему ребенку 4 млн тенге акмолинцу на полгода ограничат свободу
    Сегодня, 17:39
    Карина Ибрагимова обеспечила себе медаль Азиады
    Сегодня, 17:24
    Не умею говорить «нет» - рекомендации психолога
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!