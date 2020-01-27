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Мошенник за 3 млн тенге обещал «помочь» в освобождении из колонии в Семее

27 Января 2020 02:35
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Мошенник за 3 млн тенге обещал «помочь» в освобождении из колонии в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее задержан мошенник, который обещал «помочь» освободить осужденного из колонии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского управления полиции.

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В полиции сообщили, что 22 января управление обратилась жительница города и попросила принять меры в отношении мошенника. Выяснилось, что в течение двух месяцев он путем обмана и под предлогом оказания помощи в условно-досрочном освобождении ее 60-летнего мужа, отбывающего срок в исправительной колонии за совершение убийства.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицией была установлена личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый за мошенничество 44-летний житель Урджарского района, который уже дал признательные показания. За свои услуги мужчина получил от потерпевшей более 3 миллионов тенге. Изъять вещественные доказательства не удалось, так как деньги он все потратил.

Факт зарегистрированы в ЕРДР по статье 190 УК РК «Мошенничество». Проводится досудебное расследование.


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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, МВД РК,
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Орал Ерланулы

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