Мошенник взял предоплату за ремонт квартиры в Астане и скрылся

20 Ноября 2022, 02:00

20 Ноября 2022, 02:00

Мошенник взял предоплату за ремонт квартиры в Астане и скрылся

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Женщина попалась на уловки недобросовестного работника, который обещал в короткие сроки произвести ремонт квартиры в Астане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента полиции.

Накануне в департамент полиции г. Астаны на имя начальника генерал-майора Марата Тулебаева поступила благодарность от жительницы Караганды Гульжан Файзуллаевы, которая в своем письме благодарит участкового инспектора УП района «Есиль» Жалгаса Шалкарбаева.

Установлено, что, взяв в качестве предоплаты 500 тысяч тенге, мошенник убедил женщину, что работы ведутся и, войдя в доверие, попросил еще деньги в сумме более 300 тысяч тенге. Доверчивая гражданка перевела деньги, но, приехав на место, обнаружила, что работы не велись.

«После выяснения обстоятельств, инспектор полиции с должным вниманием вник в ситуацию и успокоил меня. В тот же вечер на мой банковский счет были возвращены деньги. Благодарю за доблесть и высоко ценю деятельность участкового инспектора», - говорит Гульжан Жаксымбайкызы.

Департамент полиции г. Астаны просит граждан быть бдительными. Если в отношении Вас совершены противоправные действия, незамедлительно обращайтесь в полицию.