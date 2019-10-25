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Мошенник выманил у доверчивой актюбинки 1,5 млн тенге на инвестиции в биржу

25 Октября 2019 14:36
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Мошенник выманил у доверчивой актюбинки 1,5 млн тенге на инвестиции в биржу

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе все чаще регистрируются факты интернет-мошенничества. Так, в июле 2019 года жительница Актобе перечислила мошеннику 1,5 млн тенге на инвестиции в биржу, преступник так и не найден, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП области.

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«19 октября в полицию Актобе обратилась местная жительница с заявлением о том, что 14 июля текущего года неизвестное лицо по переписке в приложениях Telegram и WhatsApp, путем обмана, под предлогом инвестировать в биржевой фонд, завладел ее деньгами в сумме 1,5 млн тенге», - говорит пресс-секретарь ДП Ерболат Саркулов.

Деньги пострадавшая перечислила по мобильному банкингу через приложение Kaspi Gold траншами по 500 тысяч тенге на абонентский номер мошенника. Проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК «Мошенничество».

Другая актюбинка перечислила по мобильному банкингу на Kaspi Gold 1 млн тенге. Молодой человек из Нур-Султана обещал ее трудоустроить на хорошую работу. В полиции сообщили, что приняты меры к задержанию подозреваемого.

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Ключевые слова: Актюбинская область, Борьба с преступностью,
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Автор:

Самал Ендибаева

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