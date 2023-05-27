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Мошенник выманил 5 миллионов тенге у пенсионеров в Актюбинской области

Редактор:  
Зифа Хабирова
27 Мая 2023, 01:15
Мошенник выманил 5 миллионов тенге у пенсионеров в Актюбинской области Polisia.kz

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - 18-летний житель города Актау был задержан за мошенничество, в результате которого пятеро пенсионеров в возрасте от 83 до 90 лет потеряли свои накопления в размере более пяти миллионов тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Согласно сообщению полиции, молодой человек убедил жертв позвонить ему в связи с аварией и получить от него помощь в решении проблемы. Он сообщил, что необходимо их содействие в решении данного вопроса. В итоге пожилые люди лишились всех своих накоплений.

Общий ущерб составил более 5 миллионов тенге.

«В ходе оперативно-следственных мероприятий установлен и задержан 18-летний житель Актау. Проводится досудебное расследование по статье «Мошенничество в крупном размере в отношении двух и более лиц», - сообщили в полиции.


Актюбинская область   МВД РК   Мошенничество   Пенсия  
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