Мошенник в Павлодаре обманул покупателя гаража

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Полиция начала досудебное расследование по факту мошенничества с перепродажей гаража в Павлодаре, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В полицию обратился житель города Павлодар о том, что у него обманным путём завладели денежными средствами. Как установлено, в 2015 году павлодарец познакомился с жителем, который предложил ему приобрести гараж, который он строит на своём участке, - сообщила журналистам пресс-служба департамента полиции Павлодарской области. - Павлодарец заключил договор на долевое строительство гаража, расположенного по улице Камская, и передал мужчине более одного миллиона 600 тысяч тенге, а тот после окончания строительства передал ему ключи от гаража».

В 2018 году мужчина узнал, что земля под гаражом оформлена на сына мужчины, который сообщил, что у него есть долги в банке, и на его имущество наложен арест. После погашения задолженности он пообещал переоформить гараж на его имя, отметили в полиции. «Однако в августе 2019 года мужчина узнал, что его гараж был продан другому человеку. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК «Мошенничество», - добавили в ведомстве. В ходе расследования будут выясняться все обстоятельства и причины произошедшего, подчеркнули стражи порядка.«Полиция обращается к жителям области с просьбой быть более внимательными при заключении договоров - читайте договор: он должен быть составлен «прозрачно», так, чтобы вам всё было понятно, - заявили в департаменте полиции Павлодарской области. - Не стесняйтесь задавать вопросы, прежде чем подписать документ, проверяйте всю информацию. Самое главное - обязательно проконсультируйтесь у специалистов; иначе вы рискуете стать жертвой непорядочных людей».