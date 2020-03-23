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Мошенник в Акмолинской области воспользовался чрезвычайным положением

23 Марта 2020 05:20
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Мошенник в Акмолинской области воспользовался чрезвычайным положением

ЕРЕЙМЕНТАУ. КАЗИНФОРМ - Мошенника, воспользовавшегося условиями чрезвычайного положения, задержали акмолинские полицейские, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

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Уроженец Восточно-Казахстанской области в городе Ерейментау предлагал местным предпринимателям купить продукты питания первой необходимости по низкой цене.

«19 марта в дежурную часть отдела полиции Ерейментауского района поступило сразу 4 заявления о мошеннических действиях. Все потерпевшие являются владельцами продуктовых павильонов и попали на хитрую уловку мошенника. Как оказалось, 17 и 19 марта неизвестный мужчина обратился к ним с довольно выгодным предложением: за определенную плату он будет поставлять продукты питания из Павлодара по ценам ниже рыночных», - рассказали в ведомстве.

Предприниматели согласились на такие условия. Они отдали предоплату в размере 25 000 тенге, 21 000 тенге и 10 000 тенге. Собрав таким образом 66 000 тенге, «поставщик» перестал выходить на связь, а потерпевшие, заподозрив обман, обратились в полицию.

Было установлено, что злоумышленник уже успел покинуть город Ерейментау. Опасаясь, что на уловку мошенника могут попасть жители других населенных пунктов области, на поиски подозреваемого ориентировали все территориальные подразделения департамента полиции.

«Задержали мошенника в одной из гостиниц Есильского района. Полицейские успели вовремя, так как мужчина решил использовать свою схему обмана и здесь. В настоящее время по фактам мошенничества проводится досудебное расследование по ч.1 ст. 190 УК РК (мошенничество). Известно, что задержанный ранее судим за совершение имущественных преступлений», - добавили в департаменте полиции.



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Ключевые слова: Акмолинская область, Борьба с преступностью,
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Автор:

Оксана Матасова

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