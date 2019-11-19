Мошенник собрал у павлодарцев миллионы тенге на лечение якобы больного брата

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Житель Павлодара рассказывал людям о якобы тяжело больном брате и занимал у них деньги, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Мужчина занимал денежные средства у своих знакомых якобы на лечение брата, который тяжело болен. Пользуясь добротой людей, путём обмана и злоупотребления доверием 32-летний мужчина обманул пять павлодарцев на сумму более пяти миллионов тенге», - сообщила журналистам пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.

Деньги он тратил на собственные нужды, сказали в ведомстве. «По всем фактам проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК», - сказали стражи порядка.