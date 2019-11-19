+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -22 °С
Алматы: 8 °С
USD 387.14 EUR 428.18
RUB 6.06 CNY 55.23
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Мошенник собрал у павлодарцев миллионы тенге на лечение якобы больного брата

19 Ноября 2019 15:37
Поделиться:
Мошенник собрал у павлодарцев миллионы тенге на лечение якобы больного брата

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Житель Павлодара рассказывал людям о якобы тяжело больном брате и занимал у них деньги, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

20 млн тенге похитила бухгалтер райбольницы в СКО
Столичные полицейские задержали мужчину, который «разводил» продавцов сотовых телефонов Более 60 миллионов тенге в финансовую пирамиду вложили жители столицы Квартирное мошенничество в Актобе: потерпевшие рассказали новые подробности

«Мужчина занимал денежные средства у своих знакомых якобы на лечение брата, который тяжело болен. Пользуясь добротой людей, путём обмана и злоупотребления доверием 32-летний мужчина обманул пять павлодарцев на сумму более пяти миллионов тенге», - сообщила журналистам пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.

Деньги он тратил на собственные нужды, сказали в ведомстве. «По всем фактам проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК», - сказали стражи порядка.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Павлодарская область, МВД РК,
Поделиться:

Автор:

Антон Гагарин

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив