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Мошенник собрал у павлодарцев миллионы тенге на лечение якобы больного брата
19 Ноября 2019 15:37
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ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Житель Павлодара рассказывал людям о якобы тяжело больном брате и занимал у них деньги, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
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«Мужчина занимал денежные средства у своих знакомых якобы на лечение брата, который тяжело болен. Пользуясь добротой людей, путём обмана и злоупотребления доверием 32-летний мужчина обманул пять павлодарцев на сумму более пяти миллионов тенге», - сообщила журналистам пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.
Деньги он тратил на собственные нужды, сказали в ведомстве. «По всем фактам проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК», - сказали стражи порядка.
Ключевые слова: Павлодарская область, МВД РК,
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