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    12:04, 16 Март 2021 | GMT +6

    Мошенник «штрафовал» нарушителей карантина в Талдыкоргане

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    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Мошенник «штрафовал» талдыкорганцев за нарушение карантина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Сотрудники полиции Алматинской области задержали 27-летнего уроженца областного центра, который, представляясь государственным служащим, заходил в рестораны и выявлял нарушения карантина. Выявившие данный факт сотрудники УПЭ ДП Алматинской области незамедлительно вызвали следственно-оперативную группу.

    «По поступившей оперативной информации сотрудники ЗГОП УП города Талдыкоргана совместно с работниками акимата проверили данный факт. Действительно, 27-летний житель города, притворившись госслужащим, проверял рестораны на предмет нарушения режима карантина. После чего вымогал денежные средства, якобы, за предоставление защиты от мониторинговой группы», – сообщил начальник ЗГОП УП города Талдыкоргана Айдын Аденбаев.

    После разоблачения парень признался, что это не первый ресторан, где он промышлял подобные деяния. При себе у него были денежные средства и отсутствовали документы, подтверждающие его причастность к государственной службе.

    «В отношении подозреваемого возбуждено уголовное производство по ст.190 УК РК. Напоминаем, что мониторинговая группа работает строго по постановлению главного санитарного врача. На руках у каждого члена этой группы должен иметься подтверждающий документ о законности его деятельности», – дополнил А.Аденбаев.


    Теги:
    Борьба с преступностью Алматинская область Правоохранительные органы
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