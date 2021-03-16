Мошенник «штрафовал» нарушителей карантина в Талдыкоргане

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Мошенник «штрафовал» талдыкорганцев за нарушение карантина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники полиции Алматинской области задержали 27-летнего уроженца областного центра, который, представляясь государственным служащим, заходил в рестораны и выявлял нарушения карантина. Выявившие данный факт сотрудники УПЭ ДП Алматинской области незамедлительно вызвали следственно-оперативную группу.

«По поступившей оперативной информации сотрудники ЗГОП УП города Талдыкоргана совместно с работниками акимата проверили данный факт. Действительно, 27-летний житель города, притворившись госслужащим, проверял рестораны на предмет нарушения режима карантина. После чего вымогал денежные средства, якобы, за предоставление защиты от мониторинговой группы», – сообщил начальник ЗГОП УП города Талдыкоргана Айдын Аденбаев.

После разоблачения парень признался, что это не первый ресторан, где он промышлял подобные деяния. При себе у него были денежные средства и отсутствовали документы, подтверждающие его причастность к государственной службе.

«В отношении подозреваемого возбуждено уголовное производство по ст.190 УК РК. Напоминаем, что мониторинговая группа работает строго по постановлению главного санитарного врача. На руках у каждого члена этой группы должен иметься подтверждающий документ о законности его деятельности», – дополнил А.Аденбаев.