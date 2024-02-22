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    14:44, 22 Февраль 2024 | GMT +6

    Мошенник сдавал несуществующие квартиры в Астане

    Мошенник сдавал несуществующие квартиры в Астане
    Фото: Polisia.kz

    Неизвестный под предлогом сдачи квартир на сайте Krisha.kz обманывал жителей Астаны, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

    С заявлением о мошенничестве в полицию обратилась 32-летняя женщина. Мужчина размещал рекламу о сдаче несуществующих квартир на сайте Krisha.kz, привлекая клиентов низкой ценой и красивыми фотографиями. Главным условием мошенника была предоплата. После получения денег, злоумышленник удалял объявление и менял номер.

    Сотрудниками отдела криминальной полиции УП района Нура установлен 20-летний житель Западно-Казахстанской области.

    Проводится досудебное расследование по факту мошенничества. Проверяется причастность к аналогичным преступлениям, устанавливаются другие потерпевшие.

    Теги:
    Мошенничество Борьба с преступностью Криминал Астана
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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