Мошенник сдавал несуществующие квартиры в Астане

Неизвестный под предлогом сдачи квартир на сайте Krisha.kz обманывал жителей Астаны, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

С заявлением о мошенничестве в полицию обратилась 32-летняя женщина. Мужчина размещал рекламу о сдаче несуществующих квартир на сайте Krisha.kz, привлекая клиентов низкой ценой и красивыми фотографиями. Главным условием мошенника была предоплата. После получения денег, злоумышленник удалял объявление и менял номер.

Сотрудниками отдела криминальной полиции УП района Нура установлен 20-летний житель Западно-Казахстанской области.

Проводится досудебное расследование по факту мошенничества. Проверяется причастность к аналогичным преступлениям, устанавливаются другие потерпевшие.