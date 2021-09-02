Мошенник сдавал несуществующие квартиры в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мошенник, сдававший несуществующие квартиры в наем, задержан в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции столицы.

24-летний парень подозревается в совершении ряда мошенничеств. Он размещал объявления о сдаче квартир на сайте частных объявлений «OLX». Мошенник выкладывал фото квартир, скопировав их заранее с чужих объявлений.

«24 августа около 15 часов задержанный поместил объявление о том, что сдает 2-х комнатную квартиру посуточно, где была указана стоимость в размере 7 тысяч тенге. На данное объявление откликнулся житель столицы. В назначенном месте, обговорив все условия сделки, злоумышленник получил наличные деньги и удостоверение личности клиента в залог, взамен отдав ключи от призрачной квартиры. Затем сославшись, что спешит на работу, уехал. По данному факту возбуждено уголовное дело. Молодой человек признался, что таким методом он уже обманывал не раз. Пострадавшие устанавливаются», - рассказали в полиции.