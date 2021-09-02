РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:24, 02 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Мошенник сдавал несуществующие квартиры в столице

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мошенник, сдававший несуществующие квартиры в наем, задержан в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции столицы.

    24-летний парень подозревается в совершении ряда мошенничеств. Он размещал объявления о сдаче квартир на сайте частных объявлений «OLX». Мошенник выкладывал фото квартир, скопировав их заранее с чужих объявлений.

    «24 августа около 15 часов задержанный поместил объявление о том, что сдает 2-х комнатную квартиру посуточно, где была указана стоимость в размере 7 тысяч тенге. На данное объявление откликнулся житель столицы. В назначенном месте, обговорив все условия сделки, злоумышленник получил наличные деньги и удостоверение личности клиента в залог, взамен отдав ключи от призрачной квартиры. Затем сославшись, что спешит на работу, уехал. По данному факту возбуждено уголовное дело. Молодой человек признался, что таким методом он уже обманывал не раз. Пострадавшие устанавливаются», - рассказали в полиции.


    Теги:
    Мошенничество Борьба с преступностью Астана Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    04:04, 02 Октябрь 2023
    Дворец бракосочетания появился в Кызылорде
    03:00, 02 Октябрь 2023
    Жасыл ел: строительные и педагогические отряды могут появиться в Карагандинской области
    02:22, 02 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в восьми городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!