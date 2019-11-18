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Мошенник с поддельным удостоверением Антикорслужбы задержан в Алматы

18 Ноября 2019 12:14
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Мошенник с поддельным удостоверением Антикорслужбы задержан в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы задержали мошенника с поддельным удостоверением Антикоррупционной службы, передает МИА «Казинформ».

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«Антикоррупционной службой Алматы 16 ноября т.г. в ходе проверки информации об использовании поддельного служебного удостоверения сотрудника Антикоррупционной службы задержан житель Алматинской области Кутелов Бакыт Майлыкулы, 24.07.1987 г.р. Поддельный документ офицера по особо важным делам на вымышленные анкетные данные «Абиш Бахтияр» с его фотографией изъят. Указанный гражданин находился в международном розыске, объявленном департаментом полиции по Алматинской области, по подозрению в мошенничестве с мерой пресечения в виде содержания под стражей», - говорится в распространенном сообщении Антикоррупционной службы.

Задержанный передан сотрудникам ДП по Алматинской области, отметили в ведомстве.

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Ключевые слова: Алматы, Борьба с преступностью,
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