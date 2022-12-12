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Мошенник продавал водительские права в СКО

12 Декабря 2022, 17:12
Мошенник продавал водительские права в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области осудили 35-летнего мужчину, который предлагал водительские права без сдачи экзаменов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, житель Кокшетау заверял, что обладает нужными связями в столице и за денежное вознаграждение поможет получить удостоверение водителя. Первой жертве он предложил сообщить о такой возможности знакомым. В итоге на его уловку попались 14 жителей Тайыншинского, один – Акжарского района и житель Кокшетау. Люди перечисляли «помогайке» деньги, «заказывали» водительские удостоверения для себя, своих супругов, детей. Сумма ущерба превысила 1,5 млн тенге.

Поразительное в этом деле то, что мужчина ранее уже был судим за аналогичное преступление. Теперь снова понесет наказание. Ближайшие три года ему предстоит провести в местах лишения свободы.

«В последнее время мошенники, орудующие по такой же схеме, активизировались. В Петропавловске зарегистрировали уже три факта. Напоминаем, что получение документов в обход установленных процедур противозаконно, не стоит доверять сомнительным предложениям», - добавили в пресс-службе.


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