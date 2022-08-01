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Мошенник продавал в Интернете несуществующий сахар
1 Августа 2022 12:47

Мошенник продавал в Интернете несуществующий сахар

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ –Начальник Центра по борьбе с киберпреступностью департамента криминальной полиции МВД РК Жандос Суюнбай сообщил о ряде преступлений, совершенных посредством Интернета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В областях продолжается работа по раскрытию кибермошенничеств, совершаемых в местах лишения свободы. Так, во время проведения ОПМ оперативниками подразделения по борьбе с киберпрестуностью Карагандинской области совместно с коллегами из Комитета по уголовно-исполнительной системы МВД пресечена деятельность преступника, совершившего ряд интернет-мошенничеств», - сказал Жандос Суюнбай на брифинге в МВД.

Установлено, что осужденный, отбывая наказание в исправительной колонии Алматинской области за мошенничество, совершал интернет-мошеничества, а именно при помощи мобильного гаджета в социальной сети находил страницы пользователей, занимающихся реализацией товаров и услуг, входил в доверие, включался в мессенжер-чаты, далее представлялся их знакомым, коллегой, просил перечислить денежные средства в долг.

По словам спикера, известно о свыше 30 потерпевших, проживающих в различных регионах Казахстана (Карагандинской, Атырауской, Актюбинской и Кызылординской областях). Мероприятия по установлению потерпевших продолжаются.

«Также, сотрудниками криминальной полиции департамента полиции города Алматы задержан интернет-мошенник, который воспользовавшись ситуацией с дефицитом сахара в стране, на сайте Оlx.kz разместил ложное объявление о продаже сахара по низким ценам оптом и в розницу. Преступник, получив предоплату, исчезал. Установлено 15 эпизодов. Задержанный водворен под стражу», - добавил Ж. Суюнбай.



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