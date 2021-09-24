Мошенник «продавал» грузовые контейнеры в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинские полицейские задержали мужчину, «продававшего» грузовые контейнеры, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого в «продаже» контейнеров. Им оказался уроженец 26-летний местный житель.

«Гражданин М. придумал план обмана и действовал по нему. Давал объявления, вел переговоры, получал деньги. На одном из сайтов фигурант периодически размещал рекламу по продаже контейнеров по низкой цене. Когда находился покупатель, злоумышленник заключал фиктивные договора, договаривался о перечислении стопроцентной предоплаты за товар и доставку. Денежные средства заказчиками переводились на банковские карты. Получив деньги, гражданин М. переставал выходить на связь, после чего обналичивал полученные средства и скрывался», – рассказал начальник управления полиции Алмалинского района Есен Искаков.

Сейчас установлено уже несколько потерпевших. Уголовное дело расследуется по ст.190 ч.3 УК РК.

Задержанный водворен в изолятор временного содержания.