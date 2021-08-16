Мошенник продал несуществующий корм для скота жительнице СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области зарегистрировали четыре факта интернет-мошенничества, связанного с продажей сена по низким ценам, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента полиции, в полицию обратилась жительница Мамлютского района. На сайте OLX она увидела объявление о продаже сена по семь тысяч тенге за тюк. «Продавцу» перечислила 58 тысяч тенге. Мошенник сразу перестал выходить на связь.
«Заявление сразу взяли на контроль. Сотрудники отделения криминальной полиции района выехали в Костанайскую область, где задержали подозреваемого. Им оказался 21-летний житель города Рудного. Его доставили в Мамлютку. Проводятся следственные действия. Проверяется его причастность к совершению интернет-мошенничества по аналогичному сценарию, в результате которого пострадали житель Кызылжарского района и два жителя Петропавловска», - прокомментировал начальник отдела полиции Мамлютского района Серик Альжанов.
Напомним, в этом году цены на корма в Северо-Казахстанской области заметно подскочили. Местные власти обещали решить проблему с обеспечением кормами.
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