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Мошенник «продал» крупную партию картофеля жителю Экибастуза

26 Ноября 2021 03:00
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Мошенник «продал» крупную партию картофеля жителю Экибастуза

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ – Жителю Экибастуза мошенник «продал» крупную партию картофеля. На уловку мошенника попались еще три человека, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Как сообщили в областном департаменте полиции, на одном из популярных сайтов мужчина увидел объявление о продаже крупной партии картошки. Сочетание объема и цены выглядело заманчивым, поэтому житель Экибастуза связался с продавцом.

«Сам «продавец» охотно пошел на общение и убедил покупателя заранее перевести ему 4 млн тенге в качестве предоплаты и за доставку. Мужчина перевел средства на карту, однако в день доставки картошку так и не привезли, а «продавец» перестал выходить на связь. По факту инцидента в полиции начато досудебное расследование по статье 190 УК Республики Казахстан», – рассказал заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Рашад Утеуов.

Полицейские в очередной раз предупреждают: чтобы избежать таких неприятных ситуаций, необходимо встречаться с продавцом лично и оплачивать покупки только при получении товара.


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#Павлодарская область   #Мошенничество  
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