-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:46
-
-
вчера 23:16
-
-
Мошенник «продал» крупную партию картофеля жителю Экибастуза
ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ – Жителю Экибастуза мошенник «продал» крупную партию картофеля. На уловку мошенника попались еще три человека, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.
Как сообщили в областном департаменте полиции, на одном из популярных сайтов мужчина увидел объявление о продаже крупной партии картошки. Сочетание объема и цены выглядело заманчивым, поэтому житель Экибастуза связался с продавцом.
«Сам «продавец» охотно пошел на общение и убедил покупателя заранее перевести ему 4 млн тенге в качестве предоплаты и за доставку. Мужчина перевел средства на карту, однако в день доставки картошку так и не привезли, а «продавец» перестал выходить на связь. По факту инцидента в полиции начато досудебное расследование по статье 190 УК Республики Казахстан», – рассказал заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Рашад Утеуов.
Полицейские в очередной раз предупреждают: чтобы избежать таких неприятных ситуаций, необходимо встречаться с продавцом лично и оплачивать покупки только при получении товара.
- Астанчан призвали быть бдительными при выборе компании, проводящей газ в дома
- Астанчан призвали быть бдительными при выборе компании, проводящей газ в дома
- Более чем на миллиард тенге обманули мошенники аграриев в Костанайской области
- Банковские выплаты – новый вид мошенничества в СКО
- Более 250 млн тенге получили сельские медики в Павлодарской области
- Подушевое финансирование секций в Павлодарской области: 7000 детей занимаются 17 видами спорта
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана