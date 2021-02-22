Мошенник «продал» арендованную квартиру пенсионерке в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — В Усть-Каменогорске задержан 36-летний мужчина, который подозревается в мошенничестве, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского управления полиции.

В ходе проверки установлено, что злоумышленник под видом электрика проник в квартиру к 84-летней пенсионерке, которая не проверила документы и впустила его к себе домой. Целых 3 дня подряд мошенник делал вид, что проверял электричество, тем самым входил в доверие пенсионерки.

«После чего он начал рассказывать бабушке, что у него тяжёлая ситуация и он продает свою квартиру за 2 миллиона тенге и предложил ей купить его жилплощадь. Он показал пенсионерке квартиру, которую заранее арендовал. Поверив, пожилая женщина решила купить данную квартиру, но так как у нее на руках не было всей суммы, мужчина попросил предоплату в размере 1 миллиона тенге. Не задумываясь, пенсионерка оформила кредит в банке и отдала 1 миллион лжеэлектрику, который сразу же скрылся», — пояснили в пресс-службе.

Сотрудники полиции с помощью АПК «Сергек» оперативно вычислили мужчину и задержали. В ходе следственных мероприятий подозреваемый дал признательные показания. Однако при себе у него было только 120 000 тенге, а также автомобиль марки «ВАЗ», который накануне приобрел за 250 000 тенге, остальные денежные средства он, якобы, успел потратить.

Проводится досудебное расследование по ст. 190 Уголовного Кодекса РК (мошенничество).