Мошенник представлялся сотрудником госорганов и получал взятки в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе задержан мошенник, который представлялся сотрудником госорганов и получал от предпринимателей взятки за «не проведенные им проверки», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

4 ноября в полицию обратился сотрудник одной из стоматологических клиник города Актобе с заявлением о мошенничестве.

«Сотрудник стоматологии рассказал о неизвестном мужчине, который обманом получил у него 12 тысяч тенге. В ходе оперативно–розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого, им оказался 47–летний актюбинец.

Кроме того, при проверке выяснилось, что мужчина не раз обманывал предпринимателей. Ранее он в магазине представился сотрудником налоговой инспекции, затем, войдя в доверие, пообещал не проводить проверку, за что получил взятку в 15 тысяч тенге. На данный момент в отношении задержанного возбужденно уголовное дело по статье 190 ч. 3 УК РК «Мошенничество», - говорит пресс-секретарь ДП области Ерболат Саркулов.

Также на днях сотрудниками ДП Актюбинской области в ходе оперативно - профилактического мероприятия «Hi-tech» был задержан 29-летний мужчина. В социальной сети «Оlx.kz» он разместил объявления о продаже товара, а затем войдя в доверие покупательницы, пообещав доставить товар, завладел ее деньгами в сумме 50 000 тенге.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 190 ч. 2 п. 4 УК РК «Мошенничество, совершенное: путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы».

Данное деяние наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.