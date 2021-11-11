Мошенник представлялся сотрудником госорганов и получал взятки в Актобе
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе задержан мошенник, который представлялся сотрудником госорганов и получал от предпринимателей взятки за «не проведенные им проверки», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.
4 ноября в полицию обратился сотрудник одной из стоматологических клиник города Актобе с заявлением о мошенничестве.
«Сотрудник стоматологии рассказал о неизвестном мужчине, который обманом получил у него 12 тысяч тенге. В ходе оперативно–розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого, им оказался 47–летний актюбинец.
Кроме того, при проверке выяснилось, что мужчина не раз обманывал предпринимателей. Ранее он в магазине представился сотрудником налоговой инспекции, затем, войдя в доверие, пообещал не проводить проверку, за что получил взятку в 15 тысяч тенге. На данный момент в отношении задержанного возбужденно уголовное дело по статье 190 ч. 3 УК РК «Мошенничество», - говорит пресс-секретарь ДП области Ерболат Саркулов.
Также на днях сотрудниками ДП Актюбинской области в ходе оперативно - профилактического мероприятия «Hi-tech» был задержан 29-летний мужчина. В социальной сети «Оlx.kz» он разместил объявления о продаже товара, а затем войдя в доверие покупательницы, пообещав доставить товар, завладел ее деньгами в сумме 50 000 тенге.
Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 190 ч. 2 п. 4 УК РК «Мошенничество, совершенное: путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы».
Данное деяние наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
- С фурой столкнулась легковушка в Актюбинской области
- Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана
- Закрыта часть трассы Самара-Шымкент в Актюбинской области
- Алматинец продавал несуществующие Toyota
- Несколько кредитов на инвалида оформила 18-летняя аферистка в Караганде
- Снегопад в Актюбинской области: ситуацию на дорогах прокомментировали в ДЧС
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана