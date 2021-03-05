Мошенник представлялся сотрудником антикоррупционной службы в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы мошенник представлялся сотрудником антикоррупционной службы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ходе досудебного расследования Антикоррупционной службой Алматы задержан гражданин, который, представляясь сотрудником Антикоррупционной службы, в конце 2020 года путем обмана и злоупотребления доверием получил от другого лица денежные средства в размере 5 000 000 тенге под предлогом дальнейшей передачи должностным лицам прокуратуры и суда города Алматы за смягчение уголовного наказания по уголовному делу и 2000 долларов США за получение согласования землеустроительного проекта», - говорится в сообщении Антикоррупционной службы.

В отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде «содержания под стражей».

Окончательное решение о степени виновности задержанного будет принято судом.