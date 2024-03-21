Мошенник предлагал жителям Алматы «выгодную» покупку квартир в общежитиях

Мужчина, обещавший незаконную приватизацию общежитий, задержан в Алматы, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

Войдя в доверие граждан, подозреваемый за вознаграждение обещал алматинцам приватизацию общежитий. Он предлагал выкупить и узаконить квартиры в общежитии, а при необходимости и предоставить кредит через общественный фонд. Но за эти «услуги» нужно было сначала заплатить вознаграждение.

— По факту серийного мошенничества расследуется уголовное дело, подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Следователи проверяют задержанного на причастность к совершению аналогичных преступлений, — поделился начальник управления полиции Алмалинского района Олжас Шарипов.

Полицейские не исключают, что пострадавших людей может быть гораздо больше.

В этой связи стражи порядка сообщают номера телефонов, по которым необходимо обратиться: 8-702-646-43-46; 8-778-591- 91-35 и 8-778-481-19-00.





