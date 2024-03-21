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    18:20, 20 Март 2024 | GMT +6

    Мошенник предлагал жителям Алматы «выгодную» покупку квартир в общежитиях

    общежития
    Фото: Kazinform

    Мужчина, обещавший незаконную приватизацию общежитий, задержан в Алматы, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz

    Войдя в доверие граждан, подозреваемый за вознаграждение обещал алматинцам приватизацию общежитий. Он предлагал выкупить и узаконить квартиры в общежитии, а при необходимости и предоставить кредит через общественный фонд. Но за эти «услуги» нужно было сначала заплатить вознаграждение.

    — По факту серийного мошенничества расследуется уголовное дело, подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Следователи проверяют задержанного на причастность к совершению аналогичных преступлений, — поделился начальник управления полиции Алмалинского района Олжас Шарипов.

    Полицейские не исключают, что пострадавших людей может быть гораздо больше.

    В этой связи стражи порядка сообщают номера телефонов, по которым необходимо обратиться: 8-702-646-43-46; 8-778-591- 91-35 и 8-778-481-19-00.


    Теги:
    МВД РК Мошенничество полиция Борьба с преступностью Алматы
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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