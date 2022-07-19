19 Июля 2022 17:11

Мошенник пообещал водительские права 16 жителям СКО и Акмолинской области

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Житель города Кокшетау обманул 16 жителей Акмолинской и Северо-Казахстанской областей, пообещав им за денежное вознаграждение водительские права без экзаменов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, минимальная сумма, которую называл 34-летний мошенник – 65 тыс. тенге.

«Первый из цепочки потерпевших сообщил, что подозреваемый связался с ним по объявлению в интернете о продаже автомобиля. В разговоре упомянул возможность незаконного получения документов. Сельчанин согласился, впоследствии поделился контактом со знакомыми. Так, от человека к человеку, расширялся круг жертв мошенничества», - проинформировал начальник Тайыншинского районного отдела полиции Нурлыжан Актанов.

Никаких документов желающие обойти закон не получили. Пока в деле о мошенничестве 16 эпизодов. Подозреваемый – в следственном изоляторе.

«Старые трюки аферистов по-прежнему действуют, если люди сами готовы отступить от закона. Просим всех строго соблюдать законодательство и не соглашаться на сомнительные предложения», - добавил Н. Актанов.