Мошенник похитил с депозитов жительницы Павлодара 1,2 млн тенге

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Жительнице города Павлодар позвонили с неизвестного абонентского номера, мужчина, представившись именем Андрей, сообщил, что является ведущим менеджером одного из банков по работе с депозитами. В ходе разговора он пояснил, что в банке увеличивается процентная ставка по депозиту на 1%, чем заинтересовал горожанку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Для того, чтобы проценты начислялись в этот же день, мужчина предложил оформить дополнительное соглашение онлайн. Как только женщина согласилась, ей на номер пришло s ms с 6-тизначным кодом, который в последующем она продиктовала звонившему. После, заподозрив неладное, женщина бросила трубку и отключила телефон. Через 15 минут она уже обнаружила списание с двух депозитов около1,2 млн тенге.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 190 ч. 2 п. 4 УК РК. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, подозреваемых в данном преступлении.

«Ни в коем случае нельзя передавать данные о своей банковской карте, а также личные данные, пароли мобильных приложений банков», – напоминают стражи порядка.