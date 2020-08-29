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Мошенник под видом торгового представителя обманывал продавцов в Шымкенте

29 Августа 2020 10:40
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Мошенник под видом торгового представителя обманывал продавцов в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Мошенник под видом торгового представителя обманывал продавцов в Шымкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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Шымкентские полицейские задержали жителя города Сарыагаш, который под видом торгового представителя одной из фирм обманывал продавцов. Мужчина брал у них деньги, обещав принести продукт за короткое время в большом количестве за оптовую цену. И продавцы верили незнакомцу на слово.

Суммы, которые передавали аферисту, варьировались от 5 до 22 тысяч тенге. Так он обманул несколько торговых точек в городе.

По данным фактам проводится досудебное расследование по статьям 187 и 190 УК РК.



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#Борьба с преступностью   #Шымкент  
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