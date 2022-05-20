20 Мая 2022 22:23

Мошенник оформил онлайн-кредиты на 97 человек в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау мошенник незаконно оформил онлайн-кредиты на 97 ничего не подозревавших об этом человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам заместителя прокурора Атырауской области Абзала Гилима, в последнее время увеличилось количество микрофинансовых организаций, занимающихся онлайн-кредитованием. Получить кредит в таких организациях можно быстро и просто.

«Этим мошенники и пользуются в своих целях, оформляя онлайн-кредиты от микрофинансовых организаций на людей, которые ничего об этом не подозревают. О том, что за ними числится кредит, потерпевшие узнают при блокировке их банковских счетов или при поступлении звонков от судебных приставов», - говорит заместитель прокурора области Абзал Гилим.

Абзал Гилим привёл пример. Житель Атырау незаконно оформлял онлайн-кредиты от микрофинансовых организаций, используя персональные данные посторонних лиц. В настоящее время известно о 97 жителях региона, пострадавших от действий мошенника. Сейчас уголовное дело по этому факту рассматривается в суде.

Прокуратура области рекомендует гражданам быть осторожными и не сообщать незнакомым людям свои персональные данные, в первую очередь ИИН и номера удостоверений личности. Не публиковать реквизиты платежных карт в социальных сетях, не вводить данные своих банковских карт на сомнительных интернет-ресурсах. В случае выявления фактов интернет-мошенничества гражданам необходимо обратиться в правоохранительные органы», - предупредил Абзал Гилим.