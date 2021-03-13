Мошенник оформил онлайн-кредит на жительницу Усть-Каменогорска

УСТЬ-КАМЕНОГОСРК. КАЗИНФОРМ - Молодой человек оформил онлайн-кредит на жительницу Усть-Каменогорска. Об этом передает МИА «Казинформ со ссылкой на Polisia.kz.

На днях на оперативный канал «102» в УП города Усть-Каменогорска обратилась 35-летняя жительница города, которая сообщила, что 8 ноября 2020 года малознакомый парень попросил временно попользоваться ее сотовым телефоном. В итоге молодой человек оформил микрокредит на женщину в размере 10 000 тенге. Общий ущерб составил 60 000 тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции был задержан 19-летний парень, который дал признательные показания. По факту проводится досудебное расследование по статье 190 части 1 УК РК «Мошенничество».

