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    22:22, 12 Март 2021 | GMT +6

    Мошенник оформил онлайн-кредит на жительницу Усть-Каменогорска

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    УСТЬ-КАМЕНОГОСРК. КАЗИНФОРМ - Молодой человек оформил онлайн-кредит на жительницу Усть-Каменогорска. Об этом передает МИА «Казинформ со ссылкой на Polisia.kz.
    На днях на оперативный канал «102» в УП города Усть-Каменогорска обратилась 35-летняя жительница города, которая сообщила, что 8 ноября 2020 года малознакомый парень попросил временно попользоваться ее сотовым телефоном. В итоге молодой человек оформил микрокредит на женщину в размере 10 000 тенге. Общий ущерб составил 60 000 тенге.
    В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции был задержан 19-летний парень, который дал признательные показания. По факту проводится досудебное расследование по статье 190 части 1 УК РК «Мошенничество».

    Теги:
    МВД РК Закон и право Восточно-Казахстанская область
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