Мошенник обманывал таксистов в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудники криминальной полиции столичного департамента полиции задержали серийного мошенника, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП города Нур-Султана.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за мошенничество 26-летний подозреваемый. В столичную полицию поступило 6 заявлений от таксистов. Водители сообщили, что были обмануты клиентом, который завладел их денежными средствами в размере от 5 до 15 тысяч тенге.

«Все потерпевшие были обмануты по аналогичной схеме. Посредством мобильного приложения, «клиент» вызывал такси, чтобы доставить посылку по адресу. В ходе разговора, он с водителя брал денежные средства, и обещал, что при доставке с ним рассчитается покупатель посылки. Таксисты соглашались, и через некоторое время подъехав к указанному адресу, и не найдя покупателей посылок, начинали звонить «клиенту», телефон которого уже был отключен», - сообщает пресс-служба ДП.

В настоящее время по всем фактам проводится расследование по статье 190 УК РК (мошенничество).

В полиции отметили, что таксистов, пострадавших от действий мошенника, может быть гораздо больше. Пострадавших п росят обратиться в управление полиции района «Алматы» по адресу ул. Жансугурова 2, или по телефонам 8(7172) 71-67-10, 71-67-11 либо 102.



