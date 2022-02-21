Мошенник обманывал таксистов в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудники криминальной полиции столичного департамента полиции задержали серийного мошенника, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП города Нур-Султана.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за мошенничество 26-летний подозреваемый. В столичную полицию поступило 6 заявлений от таксистов. Водители сообщили, что были обмануты клиентом, который завладел их денежными средствами в размере от 5 до 15 тысяч тенге.
«Все потерпевшие были обмануты по аналогичной схеме. Посредством мобильного приложения, «клиент» вызывал такси, чтобы доставить посылку по адресу. В ходе разговора, он с водителя брал денежные средства, и обещал, что при доставке с ним рассчитается покупатель посылки. Таксисты соглашались, и через некоторое время подъехав к указанному адресу, и не найдя покупателей посылок, начинали звонить «клиенту», телефон которого уже был отключен», - сообщает пресс-служба ДП.
В настоящее время по всем фактам проводится расследование по статье 190 УК РК (мошенничество).
В полиции отметили, что таксистов, пострадавших от действий мошенника, может быть гораздо больше. Пострадавших п росят обратиться в управление полиции района «Алматы» по адресу ул. Жансугурова 2, или по телефонам 8(7172) 71-67-10, 71-67-11 либо 102.
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