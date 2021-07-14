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    11:41, 14 Июль 2021 | GMT +6

    Мошенник обманывал столичных продавцов, подделывая электронные чеки оплаты

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мужчина подделывал скриншоты чеков оплаты киви кошелька и расплачивался ими в магазинах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции г. Нур-Султан.

    Так, находясь в овощном павильоне, подозреваемый обманным путем завладел денежными средствами в сумме около 15 тысяч тенге. При покупке товара он предоставил поддельные чеки перевода денежных средств в платежной системе Киви.

    В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими задержан 33-летний астанчанин. Установлена причастность задержанного к совершению аналогичных случаев на территории города.

    По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемый дал признательные показания.

    Департамент полиции г. Нур-Султана убедительно рекомендует работникам сферы торговли быть бдительными и внимательно проверять подлинность электронных чеков оплаты. Необходимо вести учет электронных денежных средств и фиксировать время и дату поступления.


    Теги:
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