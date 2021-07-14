Мошенник обманывал столичных продавцов, подделывая электронные чеки оплаты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мужчина подделывал скриншоты чеков оплаты киви кошелька и расплачивался ими в магазинах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции г. Нур-Султан.

Так, находясь в овощном павильоне, подозреваемый обманным путем завладел денежными средствами в сумме около 15 тысяч тенге. При покупке товара он предоставил поддельные чеки перевода денежных средств в платежной системе Киви.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими задержан 33-летний астанчанин. Установлена причастность задержанного к совершению аналогичных случаев на территории города.

По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемый дал признательные показания.

Департамент полиции г. Нур-Султана убедительно рекомендует работникам сферы торговли быть бдительными и внимательно проверять подлинность электронных чеков оплаты. Необходимо вести учет электронных денежных средств и фиксировать время и дату поступления.