Мошенник обманывал астанчан на миллионы, предлагая открыть магазин по продаже телефонов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Мошенник обманывал астанчан на миллионы тенге, предлагая открыть магазин по продаже телефонов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

С заявлениями в полицию обратилось 13 обманутых человек, но пострадавших может быть гораздо больше.

Установлено, что предприимчивый астанчанин, пользуясь доверием своих знакомых, предлагал им инвестировать денежные средства на открытие магазина и покупку сотовых телефонов в ОАЭ. «Инвестировали» от 1 млн тенге и больше.

Так, в управление полиции района Сарыарка обратился житель города, который сообщил, что знакомый предложил ему «инвестировать» денежные средства, с последующим получением высокой прибыли. Таким образом он лишился суммы в 6 млн 400 тысяч тенге.

По факту проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК. Полученные денежные средства злоумышленник растратил.

22-летний фигурант уголовного дела в совершении преступлений признался, устанавливается его причастность к ранее совершенным аналогичным фактам на территории столицы.

Департамент полиции города Астаны предупреждает жителей города не доверять посторонним лицам и быть бдительными.