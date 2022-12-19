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Мошенник обманывал алматинцев с помощью TikTok

19 Декабря 2022, 22:43
Мошенник обманывал алматинцев с помощью TikTok

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 31-летний мужчина обманывал алматинцев с помощью TikTok, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В серии интернет-мошенничеств изобличен Карагандинской области. Мужчину подозревают в обмане, как минимум, 12 жителей мегаполиса.

«Установлено, что фигурант, пользуясь мобильным приложением TikTok, под предлогом оформления водительского удостоверения, завладел денежными средствами граждан. Причем «оплата за работу» была и в форме наличного расчета, и путем электронного перевода. Проведены оперативные мероприятия, подозреваемый задержан. На данном этапе следствия установлена его причастность к 12 аналогичным эпизодам. В отношении подозреваемого зарегистрировано уголовное дело по ст.190 УК РК», – проинформировал начальник управления полиции Алатауского района Талгат Беркинбаев.

Но обманутых может быть гораздо больше, уверены полицейские.

Граждан, пострадавших от действий задержанного, стражи порядка призывают звонить по телефонам: 8-775- 663- 94-36; 8-705-630- 30-00.

Фото: polisia.kz


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