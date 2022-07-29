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Мошенник обманул жительниц Усть-Каменогорска на 3,4 млн тенге
29 Июля 2022 21:19

Мошенник обманул жительниц Усть-Каменогорска на 3,4 млн тенге

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - На 3,4 млн тенге обманул мошенник жительниц Усть-Каменогорска. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В Ульбинский отдел полиции города Усть-Каменогорска поступило обращение пяти девушек, ставших жертвой мошенничества. Общей бедой потерпевших стал 23-летний житель города, который под предлогом оказания денежной помощи оформил на них дорогостоящие смартфоны и смарт-часы. Общая сумма ущерба составила около 3,4 млн тенге.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемого. Мужчина признался в содеянном.

Злоумышленник по наработанной схеме обещал своим знакомым помочь финансово, оформив денежный займ в микрофинансовой организации, однако, воспользовавшись доверчивостью знакомых, оформил на них товарный кредит.

По факту начато досудебное расследование по ст.190 ч. 1 УК РК «Мошенничество«. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет


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