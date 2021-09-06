Мошенник обманул столичных жителей на 12 миллионов тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками криминальной полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержан 22-летний житель столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП столицы.

Установлено, что злоумышленник через сайт объявлений «OLX», брал машины с российским учетом в аренду на сутки, после продавал их другим гражданам.

Молодой человек аналогичным путем, обманул 7 человек на сумму более 12 млн тенге.

Задержанный полицейскими находится в ИВС.

По данному факту возбуждено уголовное дело, устанавливается причастность задержанного, к аналогичным ранее совершенным преступлениям.

Департамент полиции города Нур-Султана предупреждает граждан быть бдительными, не доверять малознакомым лицам. Участились факты, где зачастую объектом посягательств преступников является авто с учетом российской федерации.